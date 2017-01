Dice sindicato que no habrá incrementos en transporte… por ahora

NUEVO LAREDO, TAM.– Joaquín Treviño Reyes Secretario del Sindicato de Conductores de Camiones del Transporte y Taxis en la Ciudad, dijo que después del gasolinazo ya han tenido reuniones con el Sub secretario de Transporte en Tamaulipas, Williams Knight Corripio, llegando al acuerdo de no hacer incrementos de momento en el pasaje.

“Lo que hemos hecho es reunirnos, valorar que es lo que está sucediendo no hay nada escrito, el único incremento que hay es lo que se ha hablado y el subsidio en la gasolina, por nuestra parte consideramos que es muy temprano para sacar o pedir, a la autoridad una tarifa, y hemos hecho saber al Subsecretario de Transporte nuestra inquietud por un aumento, pero estamos viendo primero por aquellos con mas necesidad, dejando el costo del pasaje como ya esta”, explicó Treviño Reyes.

El líder sindical del auto transporte, precisó que actualmente el único interés tanto de ellos y del transporte, es no golpear a quienes necesitan y usan los taxis y camiones en la ciudad, por lo que trataran de seguir manteniendo los mismos precios en el pasaje.

“Sin embargo hemos solicitado una nueva reunión, la que está programada para esta semana en vísperas de confirmar el día exacto, parece ser que aun o se amarra bien todo esto, y definitivamente no se puede jugar con la tarifa, se sabe que han subido la tortilla, el pan, la gasolina, pero nosotros no queremos jugar con el transporte, y veremos un incremento aceptable y que no ocasione una perdida en la demanda del pasaje”, comentó.