Dice hija de Castro que fue error, no robo

CIUDAD DE MÉXICO.-La detención de Daniela Castro el viernes Estados Unidos no fue por un intento de robo, sino por un error, aseguró la hija mayor de la actriz, Daniela Ordaz Castro.

La joven destacó, en enlace telefónico, que no hay temor a la ley por parte de su familia, ya que consideran que no hubo delito.

“Yo no estoy en Estados Unidos con mi mamá, mis papás se fueron de vacaciones y nunca pensaron que iba a pasar esto, pero sé que fue una confusión y las confusiones siempre se van a arreglar. Ella sería incapaz y no tenemos nada que ocultar.

“No hay ningún temor (a la ley) y no va a pasar absolutamente nada. Aunque la gente piense que mi mamá es una ratera y una delincuente, yo sé la clase de madre que tengo y estoy muy orgullosa de ella a pesar de todo lo que están diciendo, porque sé que es mentira”, aseguró Ordaz Castro.

La actriz fue arrestada el pasado viernes por el supuesto robo de varias prendas, con valor de entre 100 y 750 dólares en la tienda Saks Fifth Avenue de San Antonio, Texas.

En algunos medios comenzó a circular un audio con palabras de Daniel Castro, aunque no se ha certificado que sea ella.

“Fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y estense tranquilos porque esto sí, les digo algo, gracias por tu preocupación, mi Gaby, pero todo ya está en manos de un abogado para que se aclare y yo salga victoriosa de esta infame situación.

“Perdón la foto, pero imagínate, casi me muero, todo lo que puedo decir es que tienen una amiga honorable, una amiga a la que pueden seguir respetando, con valores y principios”, se escucha en la grabación.

Ante las críticas que la familia ha recibido en redes sociales, la hija del empresario Gustavo Díaz Ordaz señaló que no es la primera vez que son ofendidos, pero su madre será quien responda a las acusaciones cuando esté lista.

“Ahorita no estamos bien como familia, pero no es la primera vez que nos pisotean en las redes sociales. Como mi mamá es una figura pública, no es la primera vez que nos lastiman, pero sabemos cómo seguir adelante sí o sí, así que de esta también vamos a salir sin ningún problema.

“Mi mamá es la que tiene que decir todo, cuando sea el tiempo adecuado ella misma dirá toda la versión verdadera”, dijo añadió Ordaz Castro.