DiCaprio agradece a EPN veda para protección de la vaquita marina

MÉXICO.-El actor Leonardo DiCaprio agradeció a Enrique Peña Nieto el impulso que dio para prohibir temporalmente el uso de redes de pesca en el Alto Golfo de California.

El actor se reunió a principios de junio con el mandatario mexicano para acordar un plan de acción urgente que proteja de una inminente extinción a la vaquita marina, animal endémico de México.

“Buenas noticias con la prohibición oficial permanente de las redes de pesca. Gracias a todos por hacer esto posible, incluidos EPN y WWF”, tuiteó el actor.

Great news as the permanent ban on gillnets has been made official. Thank you to all who helped make this happen including @EPN and @WWF. https://t.co/eISo15PCn6

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) June 30, 2017