Diamondbacks deja en el terreno a los Dodgers

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Dodgers de Los Ángeles en once emocionantes entradas con pizarra de tres carreras a dos.

David Peralta se puso la capa de héroe el conectar el hit ganador para dejar en el terreno a los Dodgers.

El relevista Zack Godley (2-4) se alzó con el triunfo.

