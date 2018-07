Diabetes puede causar infartos, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones

NUEVO LAREDO, TAM.- Para las personas que desconocen que es la “Diabetes”, es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa en la sangre están por encima de lo normal, la mayoría de los alimentos que consumimos se transforman en glucosa, o azúcar, utilizada por el cuerpo para generar energía.

El doctor, José Luis Ramos Barajas quien está a cargo del Club de Diabetes en el Hospital General “Solidaridad”, señaló que el páncreas, es un órgano que se encuentra cerca del estómago, que produce una hormona llamada insulina; para facilitar el transporte de la glucosa a las células del organismo.

“Cuando se sufre de diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizar su propia insulina adecuadamente, esto causa que el azúcar se acumule en la sangre, la diabetes puede producir complicaciones de salud muy graves”, indicó.

Agregó que entre las enfermedades están las cardíacas, así como la ceguera, además de insuficiencia renal y amputaciones de las extremidades inferiores. La diabetes es una de las principales causas principales de muerte.

Destacó que en la diabetes uno, el paciente no puede producir su propia insulina; por lo que a falta de ésta, debe ser suplida mediante la administración externa, por ello a este tipo de diabetes se le conocía como, diabetes insulinodependiente.

Precisó que la diabetes número dos, el paciente produce poca insulina o de mala calidad, por lo tanto ésta forma de diabetes se trata a base de dieta y medicamentos, de los llamados hipoglucemiantes orales.

El galeno añadió que estos fármacos de prescripción médica favorecen por un lado la producción normal de insulina, y por el otro, la utilización de glucosa por las células de los tejidos encargados de transformarla y extraerla de la sangre.

“Esta enfermedad la cual está afectando a una buena parte de la población, hasta la fecha no tiene cura, es una enfermedad que únicamente se controla, un buen control puede llevar al paciente con diabetes, a tener una vida normal, no así quien no lleve un adecuado control de ella”, expresó.