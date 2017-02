Diabetes es su mayor calvario

NUEVO LAREDO TAM.- Para la señora, Rosa Elia Limones Ibarra, de 77 años de edad, desde que le detectaron la diabetes, hace alrededor de 18 años, ha sido un calvario, ya que su vida cambió totalmente, pues desde entonces se priva de comer muchos alimentos que le hacen daño.

La señora mencionó que tanto su papá como su mamá tenían diabetes.

“Un día me sentí muy mal y ya me llevó mi hermana con el doctor, y me dijo el doctor Eloy, señora usted trae la azúcar bien alta, y ahí fue donde me dí cuenta que tenía la enfermedad y el doctor me dijo ya no tiene que desvelarse ni malpasarse”, indicó.

Desde entonces para ella todo cambió.