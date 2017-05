Día de la Madre; día de ‘chamba’

NUEVO LAREDO, TAM.- Cada día, desde antes que se asome el sol, Ernestina Torres sale de casa para emprender su largo recorrido cotidiano y atender la ‘cita’ que tiene con las tumbas en el Antiguo Panteón Municipal.

Los casi tres cuartos de siglo que tiene de vida han ido nublando sus ojos, pero esto no borra la mirada determinante con la que atraviesa el umbral del camposanto; sólo la acompañan sus herramientas, y una actitud siempre hacia adelante.

Madre de cinco, y único sustento del hogar, Ernestina comienza en punto de las ocho su ritual del día a día: sumerge en agua la esponja empuñada por su mano agitada, y comienza a tallar la tumba en turno.

“En su tiempo me dediqué al hogar, pero la situación es dura, ya hace cinco años que mi esposo sufrió una embolia, y ahora me toca aportar el dinero a la casa; mis hijos viven en matrimonio, ya casados no les puedo pedir”, explica orgullosa.