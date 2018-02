Devela Trump plan de infraestructura por 1.5 billones de dólares

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump develó hoy aquí un plan de infraestructura por 1.5 billones (millones de millones) de dólares para modernizar carreteras, edificios, puentes y áreas rurales del país, en lo que fue una de las principales promesas de su campaña electoral.

El plan, que era esperado con más interés por los demócratas que por los republicanos, incluye seis pilares que buscan estimular las inversiones, invertir en el campo, incrementar la autoridad estatal y local, eliminar barreras regulatorias, facilitar los permisos federales y capacitación laboral.

This will be a big week for Infrastructure. After so stupidly spending $7 trillion in the Middle East, it is now time to start investing in OUR Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de febrero de 2018