Detienen a jugador de los Seahawks por su tono de piel

CIUDAD DE MÉXICO.- Michael Bennett, tackle defensivo de los Seahawks de Seattle, sufrió racismo por parte de la policía de Las Vegas, después de la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor.

“Iba de regreso a mi hotel, se escucharon como disparos. Como gente normal, corrí para protegerme”, publicó el campeón del Super Bowl XLIX.

“Los policías me agarraron y me apuntaron con pistolas, simplemente por el hecho de ser negro”, dijo.

“Uno de ellos me pidió que me tirara al piso y colocó su arma sobre mi nuca. Me dijo que si me movía me iba a ‘volar mis sesos'”, relató.