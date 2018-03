Detienen a exministro de Relaciones Interiores de Venezuela

CARACAS.- Las autoridades venezolanas detuvieron el martes en un hotel de Caracas al exministro de Relaciones Interiores, mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, anunció una persona de su equipo.

Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional –la policía política– arrestó a Rodríguez Torres cuando participaba en un evento con seguidores en un hotel capitalino, dijo a The Associated Press un colaborador del exministro que pidió no ser identificado porque no está autorizado para declarar.

Unos ocho funcionarios policiales, algunos portando armas largas, se presentaron en el hotel y se llevaron detenido al exministro, quien hace más de dos años rompió con el oficialismo, precisó el colaborador que estuvo presente en el momento del arresto.

Algunos medios locales difundieron un video y fotografías del momento en que Rodríguez Torres, quien dirige el Movimiento Amplio Desafío De Todos, fue detenido por los policías y montado en un vehículo blanco a las afueras del hotel.

Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios del caso.

A inicios de año, la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, pidió públicamente la detención de Rodríguez Torres, a quien vinculó con el expolicía rebelde Óscar Pérez, que murió junto con otras seis personas en una operación de las fuerzas de seguridad que se realizó en una barriada pobre al oeste de Caracas donde estaba escondido.

En febrero pasado la Contraloría General de la República inhabilitó a Rodríguez Torres, un fuerte crítico del gobierno del presidente Nicolás Maduro, para ocupar cargos públicos por doce meses.