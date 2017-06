Detienen a ex diputado por recibir sobornos de Duarte

Es acusado de recibir pagos ilegales por medio de una empresa "fantasma" a cambio de realizar operación política a favor del ex gobernador.

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana fue detenido el ex diputado Fernando Reyes, quien está acusado de haber recibido un millón de pesos como soborno del ex gobernador César Duarte a cambio de aprobar un endeudamiento por 6 mil millones de pesos, a dos meses de que terminara la administración del priísta. Además de recibir pagos ilegales por medio de una empresa “fantasma” a cambio de realizar operación política a favor del ex gobernador.

La Fiscalía confirmó el pasado lunes que investigaba a 22 diputados por haber aceptado el mencionado soborno, luego de que un testigo protegido revelara que Duarte entregó un millón de pesos a cada uno para conseguir el voto a favor de la contratación de deuda en julio del año pasado.

Se informó que fue solicitado un reporte de las transacciones y movimientos financieros de cada uno de los legisladores a la Comisión Nacional Bancaria y al Servicio de Administración Tributaria, a fin de conocer si los depósitos corresponden a sus ingresos oficiales.