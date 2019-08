Detectan sífilis a 19 pacientes

NUEVO LAREDO, TAM.- Hasta el momento en lo que va del año, el Centro Ambulatorio para Prevención y Atención en Sida e infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), tiene registrados un total de 19 casos de sífilis, los pacientes oscilan desde los 19 hasta los 50 años de edad.

El doctor, Juan Francisco Ortiz Brizuela director de este centro que se ubica en Río Niger 1738 Voluntad y Trabajo III teléfono 714-3046, señaló que desafortunadamente se sigue presentando este padecimiento entre la población, donde muchos de ellos tienen el binomio sífilis y VIH.

“Estos casos preocupan a la Secretaría de Salud, porque estos son solamente los que yo tengo registrados en este centro, pero pues en los demás módulos debe haber más casos registrados, la sífilis casi siempre viene acompañada de otro padecimiento, el mas común es el VIH”, indicó.

Añadió que por ello en repetidas ocasiones hacen el exhorto a la ciudadanía de hacer conciencia sobre el no tener relaciones sexuales con distintas parejas, o que cuando lo hagan se protejan, de lo contrario es fácil de que adquieran alguna enfermedad de transmisión sexual.

Destacó que lo más recomendable y lo más seguro es el abstencionismo, pero que si están decididos a tener relaciones sexuales que se protejan con el uso del preservativo, el cual se obsequia de manera gratuita en todos los módulos de salud.

Precisó que lo preocupante no poder un control mientras que la ciudadanía no sea responsable y consciente de este tipo de enfermedades de trasmisión sexual, mientras no haya un control en el manejo en la actividad sexual en la población de llevar una sexualidad responsable, se van a seguir presentando contagios.

Reveló que durante todo el año proporcionan preservativos, brindan pláticas, se informa a la población de los riesgos de no tener una sexualidad responsable, precisamente para evitar estos contagios de trasmisión sexual, pero desafortunadamente muchas personas llevan una vida sexual desordenada.