Detectan a alumno de primaria con deseos de suicidio

NUEVO LAREDO, TAM.-Un menor con síntomas de depresión que confesó sentir ganas de suicidarse, fue uno de los casos que se detectaron durante las clases de apoyo que ofrece el gobierno municipal, de esta situación se tuvo conocimiento gracias al apoyo psicológico que se le brinda de manera gratuita a los estudiantes de nivel primaria.

Este como algunos otros casos de menor intensidad se han logrado detectar y ya son atendidos en los diferentes centros de atención con clases de apoyo que se ubican en los diversos sectores de Nuevo Laredo, uno de ellos, la primaria Miguel F Martínez.

Nos va muy bien porque los jóvenes vienen muy profesionales, muy capacitados y están haciendo una revisión muy exhaustiva, los perfiles los están trabajando a parte y los que no tienen necesidad académica solamente van hacer atendidos en la cuestión psicológica, y esto hace que sea más eficiente la herramienta que se le está dando para mejorar su personalidad”, consideró.

Indicó que en la actualidad, un contratiempo que se ha tenido es el contar con la documentación en regla por cuestiones laborales.

“Ahorita los niños están muy motivados, toda la mañana llegan a preguntar si ya les va a tocar las clases de apoyo. En estos momentos el espacio es para 60 alumnos, en atención tengo alrededor de 45 niños que ya están diagnosticados y que ya están ubicados, aquí estamos encontrando un pequeño obstáculo, que pareciera que no, pero es muy importante y es que algunas madres de familia no han aportado la papelería que se les pide y ese es el requisito número uno”, declaró.

Manifestó que viendo esta situación, es que a los padres se les han dado algunas facilidades para poder cumplir con su parte.

“Para nosotros es un parteaguas y sabemos que nos va a rendir muy bonitos frutos. La gran mayoría ya hicieron su esfuerzo, y vimos la participación de padres varones que también esa es otra circunstancia social que estamos viendo que muchas veces no es porque no quiera el padre de familia si no, porque la circunstancia familiar y laborar no es la mejor para apoyarlos, pero esto no va hacer impedimento vamos a buscar la manera para apoyar a nuestros alumnos”, concluyó.