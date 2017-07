Desvía alcalde recursos de programa Cuartos Rosas

Corresponde al Poder Legislativo investigar y proceder en contra del ex funcionario municipal

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Congreso del Estado deberá de definir a más tardar el agosto, el resultado de la investigación en contra del ex alcalde de Villa de Casas, Santiago Avalos Medina, luego de la denuncia presentada en su contra por desvío de recursos públicos de origen federal y estatal.

Nosotros hemos presentado la denuncia y corresponderá al Poder Legislativo investigar y proceder en contra del ex funcionario municipal, señaló Arturo Barrón Perales, actual presidente municipal de Villa de Casas.

“Aparte de haber reportado diversas obras en la cabecera municipal y en algunas comunidades ejidales como realizada su por consiguiente terminadas que finalmente no se llevaron a cabo, el ex alcalde también ha sido señalado de no aplicar de manera correcta recursos de origen federal”, destacó.

Señaló en este sentido que un fondo de dos millones de pesos canalizados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con lo cual se deberían de haber construido unas 96 viviendas, al parecer no fue ejercido.

“La denuncia que ya fue presentada en el Congreso del Estado tiene a su vez el anexo de pruebas documentales y fotografías con lo cual se está comprobando que esas obras no se llevaron a cabo, por lo que se está pidiendo una investigación sobre estos hechos”, señaló.

Dijo que corresponderá entonces al Poder Legislativo llevar a cabo la investigación y posteriormente marcar la pauta a seguir, para llamar a cuentas al ex alcalde de Villa de Casas.

“Lo enviamos al Congreso del Estado, presentamos las denuncias con fotografías, documentamos todo lo del municipio y esperamos que las autoridades hagan su trabajo”, precisó al insistir en que se espera que en agosto, se puedan ver los resultados que de el Congreso.

Fue un desvío de recursos de 96 viviendas del programa de Cuartos Rosas que apoya la SEDATU, que no se comprobó por que no se construyeron, no fueron concluidas y les llevamos reporte físico con fotografías y documentos de los beneficiarios que están reportando obras inconclusas, concluyó.