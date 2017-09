Destrozan en redes a William Levy por hacer un mal chiste del huracán Irma

CIUDAD DE MÉXICO.- El huracán Irma se proyecta como un devastador evento sobre el Caribe. Y aunque varios famosos, especialmente los nacidos en estos países, se han mostrado solidarios ante la situación, William Levy optó por darle un giro a la situación.

El actor hizo un mal chiste ante sus más de cinco millones de seguidores en Instagram causando críticas muy fuertes.

El cubano publicó una captura de pantalla sobre una ilustración que hizo el canal Univisión mostrando la posible trayectoria del desastroso huracán Irma.

Pero a William le pareció gracioso ya que la imagen muestra muchas líneas en diferentes direcciones.

“Finalmente ya tenemos el recorrido exacto del huracán, ahora sí nos podemos preparar”, comentó junto a la publicación.

Sin embargo, los seguidores no captaron su sentido del humor y lo empezaron a atacar.

“Después del huracán Harvey, esto no es muy chistoso”

“En verdad no quiero creer que estás bromeando, la situación aquí en República Dominicana es muy triste y estamos todos preocupados y asustados”,

“Qué comentario tan inapropiado, yo que sentía una gran admiración por ti :(. En lugar de pedir oración por las víctimas del huracán, pero bueno, que te sigas riendo”

“En un momento tan preocupante y difícil no hay necesidad de un post como este. Esto no es una broma”

“Hay otras cosas con las que sí te puedes mofar pero de eso no. ¿Por qué mejor no te ríes de tu vida?”

“Insensible al 100”

La aclaración

Ante la polémica que creó su “mal chiste”, William Levy se vio en la necesidad de explicar el motivo de su publicación.

El cubano respondió a uno de los comentarios de sus críticos diciendo:

“Para mi, ver tantas líneas en la pantalla, la verdad es de chiste. No es un chiste el huracán ni los daños que pueda causar. Además para todo siempre hay que tener bien sentido del humor. Te lo recomiendo”.