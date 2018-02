Destacan uniformes de atletas mexicanos en Juegos Olímpicos de Invierno

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque sólo son cuatro los atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, los deportistas tricolores vestirán uniformes únicos diseñados e inspirados en la tradicional festividad de Día de Muertos.

Roberto Franco en esquí estilo libre, Germán Madrazo en cross country, y Sarah Schleper y Rodolfo Dickson, ambos en esquí alpino, lucirán sus ropas en color negro decoradas con coloridas calaveras, que contrastarán con el blanco de la nieve de la ciudad de Corea del Sur donde se celebra la justa olímpica.

El diseño es obra de Hubertus von Hohenlohe, quien representó a México en seis ediciones olímpicas de invierno y quien en Sochi 2014 participó con una indumentaria deportiva con detalles de mariachi.

En estos juegos de invierno, Von Hohenlohe -atleta, cantante y descendiente de una princesa alemana- no competirá pero participará como instructor de la delegación mexicana.

En su cuenta hubertushohenlohe, de la aplicación de fotos y videos Instagram, el atleta publicó dos fotografías en cuyos pies destaca los trajes típicos de esquí de los representantes mexicanos.

“¿Será un podio de NBC para el mejor Look…? Lo dí todo… supongo que más que en el gimnasio”, afirmó el atleta.

