Destaca maestra y va con EPN

NUEVO LAREDO, TAM.- Marelyn Andrea Rojas Facundo, es una joven maestra de educación primaria que con apenas ocho meses como docente frente al grupo de tercero A en la primaria Amado Nervo, es la neolaredense que el próximo 15 de mayo recibirá un reconocimiento por parte del presidente de la república Enrique Peña Nieto, ésto debido a que obtuvo la más alta calificación en todo el estado de Tamaulipas.

Durante una entrevista con Líder Informativo, Marelyn de 23 años de edad, compartió su satisfacción por la educación y el buen sabor de boca que su profesión que apenas empieza le ha otorgado.

El pasado 24 de junio, presentamos un examen de oposición para resultar idóneo o no idóneo y obtener una plaza para trabajar y resulté ser el primer lugar en el estado de Tamaulipas, y hace unos días me llamaron para decirme que había resultado seleccionada para darme un premio en el marco de los festejos del 15 de mayo, Día del Maestro, en Los Pinos, con el presidente Enrique Peña Nieto, por haber obtenido el primer lugar en educación básica”, mencionó.

Éste gran logro, Marelyn lo comparte con su familia, amigos y formadores que tuvo a lo largo de su preparación como docente.

“Yo soy egresada de la Escuela Normalmente Cuauhtémoc, concursé para la plaza y empecé a trabajar de inmediato. Las personas que han sido parte de este logro, se sienten muy orgullosas de mí, porque no es un logro personal, es en conjunto, van mis formadores, mi familia, mis alumnos que son ellos mi inspiración para seguirle preparando”, consideró.

A pesar de que en la actualidad, para algunos, el panorama no es tan fácil para trabajar como profesor, Marelyn señaló que son más las cosas positivas que establecen el nuevo sistema educativo que los aspectos que se pudieran considerar negativos.

Compartió que su vocación por la docencia la descubrió desde pequeña, gracias a la admiración que empezó a sentir por sus profesores.

Indicó que el ser maestra no fue sólo graduarse para dar clases a los niños, sino para convertirse en “todologos”.

“Ya me ha tocado consolar, festejar, ser psicóloga con mis niños, de todo le tiene que hacer uno, desde organizar actividades hasta dejar limpio el salón, eso no importa, siempre y cuando el trabajo sea para mis 38 alumnos. En la Normal no decían que teníamos que ser todologos porque educamos, escuchamos, apoyamos y debemos de ser en quién encuentren esa ayuda que necesitan para poder seguir con su enseñanza”, agregó.