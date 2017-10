Destaca laredense en periodismo; obtiene 6 nominaciones a premio ‘Lone Star EMMY’

NUEVO LAREDO, TAMP.- La destacada laredense Carolina Denise Vela de 26 años quien nació en Laredo Texas, pero crecio en Nuevo Laredo y actualmente radica en San Antonio Texas fue nominada en 6 categorías de los Emmys.

Carolina platicó con Lider Informativo en donde señaló que actualmente pertenece a la empresa Telemundo en donde es talento y productora, además conductora del programa nacional “Cuentame Mas” y del programa “Despierta San Antonio” donde además es reportera para el noticiero Noticias 41.

“Tengo 5 años radicando en San Antonio, Texas y fui nominada en 6 categorías de los Emmys, 5 de ellos como reportera y 1 como escritora de los reportajes Black Jaguar, White Tiger; Bisturí Digital, Terremoto del 85, Teleton USA, La Historia de José y La Catedral de Sal.

“Para mi ser reconocido por The National Academy Of Television Arts And Sciences es la recompensa de una búsquea exhaustiva de noticias y reportajes que informen a mi comunidad de manera relevante y exacta; pero principalmente es un orgullo personal para demostrar a todas las jóvenes que tienen sueños que sí se pueden cumplir”, manifestó.