Destaca joven flautista

NUEVO LAREDO, TAM. – A tan solo sus 13 años Teresa Rubí Modesto Escalante ya es toda una promesa dentro de la música destacándose por tocar la flauta, un instrumento que ama desde que tiene tres años.

“Me acuerdo que yo empecé a tocar instrumentos como las percusiones, guitarra, violín, me acuerdo que mi mamá toca la flauta dulce y fue ella quien me empezó a enseñar y una vez fui a Saltillo con mi familia y había un tío que era flautista y era muy bueno había ido a Japón, y él me regalo su flauta que era muy extraña, entonces la empecé a estudiar y me metí a clases con una maestra.

“Al principio batallé mucho y siempre había impedimentos, me decían que no iba a poder porque estaba muy chica y me comenta mi mamá que antes no me aceptaban en cursos debido a mi edad que tenía 4 años y solamente aceptaban a partir de los 10 años y mi mamá me llevaba con maestros de piano”, indicó.