Destaca dramaturgo neolaredense

NUEVO LAREDO, TAM.- Desde su adolescencia Luis Edoardo Torres mostró interés por el arte y fue hasta cuando entró a la preparatoria cuando tomó diversas clases de teatro y participación en obras teatrales.

Hace 5 años cuando solamente iba ir por espacio de un tiempo a Londres Inglaterra, se quedó allá y desde este país seguía aportando su talento a México en donde sus obras han sido representadas en Torreón Coahuila, Reynosa y Nuevo Laredo.

“Lo que más es que he seguido trabajando a la distancia por ejemplo hay una compañía en Torreón que está presentando una de las obras que yo escribí que habla sobre la violencia y los desaparecidos se llama Inventario de Fantasmas, así como también he trabajado con Damián Aviña con su grupo de Teatro Incandescente”, mencionó.

“No deje por completo incluso participé en un festival de Latinos, porque allá sí hay mucho contacto con el español pero que se hace en España, hay un festival de teatro latino y ahí participe el primer año que estuve allá y con ello he tenido más contacto y algunas cosas, pero es muy difícil porque todo se hace en inglés y sí se hace algo en español pues el mercado es pequeño.

Indicó que siempre le llamó la atención el teatro incluso en su niñez estuvo en un programa de radio en Stereo 91 que se llamaba “El Chisme Cachetón” .

“Cuando entre a la Valle donde estudié Diseño Gráfico de ahí hicimos nuestra compañía, pero fue tiempo después que regresé a dar clases Jhovanni Raga y César Iván me dijeron porque no hacía un taller de teatro y de ahí nació Laberintus y de ahí todos participábamos todos”, manifestó.

“Muchos estuvimos con Azucena Rojas aunque nunca estuve en Azuar, sí estuve con ella en el Cbtis 137, pero yo inicié con Javier Juárez y es a quien le debo y a su familia, así como también cuando estuve en el Tec con el maestro Alejandro Rosas y de ahí en la Casa de la Cultura con Antonio Saravia con el maestro Luis Martín que es de Monterrey, puedo decir que he trabajado casi con todos.

Agregó que una de sus obras ya ha sido traducida al idioma alemán, en donde para él es un orgullo que sus obras trasciendan fronteras, además de que también trabajó por espacio de un tiempo en Estación Palabra.

“Con la obra Inventario la gente se identifica más aún cuando se presentan en Reynosa y Torreón los actores me han comentado que se acerca los espectadores a comentar que les ha gustado.

“La idea era ir a Londres hacer un maestría y regresar, pero yo obtuve una beca en Conaculta gracias al trabajo de Laberintus y pues sí hice la maestría pero me quedé, allá es muy diferente más que a mí me gustan las cosas de cultura en México aunque no tengamos muchos recursos, la gente es generosa”, explicó.