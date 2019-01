Después del Globo de Oro, ‘Roma’ logra 3 nominaciones

CIUDAD DE MÉXICO.-La película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, se muestra fuerte en esta temporada de premios al ser postulada para otros tres galardones después de la gala número 76 de los premios Globos de Oro, donde consiguió Mejor Director y Mejor Película Extranjera.

Esta mañana el Sindicato de Editores de Estados Unidos (Eddie Awards) informó que el largometraje se postula por el máximo reconocimiento y compite contra BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody y First Man. La ceremonia se realizará el 1 de febrero en el Beverly Hilton.

La segunda postulación fue para el director de arte Eugenio Caballero, quien competirá por el premio del Sindicato de Directores de Arte de Estados Unidos (ADG, por sus siglas en inglés), en este gremio se enfrentará a The Ballad of Buster Scruggs, Bohemian Rhapsody, The Favourite y First Man. La ceremonia se realizará el 2 de febrero.

La cereza del pastel para la película del mexicano fue con la postulación de Alfonso Cuarón por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés). En este gremio se enfrenta a Eighth Grade, Green Book, A Quiet Place y Vice. La ceremonia se realizará el 17 de febrero.

Roma compitió en tres categorías en el Globo de Oro y la única que no ganó fue Mejor Guión, que fue para Green Book, historia escrita por Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly.

La cinta recrea un viaje al sur de Estados Unidos en tiempos de segregación en la década de 1960 entre el pianista negro de música clásica Don Shirley (Mahershala Ali) y su chofer Tony Vallelonga (Viggo Mortensen).