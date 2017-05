Desprotegen salud de muchos niños

Se ha detectado muchos bebés que no cuentan con sus vacunas. [Reynaldo García /Líder Informativo]

Se ha detectado muchos bebés que no cuentan con sus vacunas. [Reynaldo García /Líder Informativo]

Doctora afirma que son muchos los padres de familia los que no llevan a sus hijos a aplicarle sus vacunas.

NUEVO LAREDO, TAM.- Muchas madres de familia no llevan a sus hijos a vacunar, eso es detectado cuando acuden las mamás al hospital o a consultar con sus hijos, donde el esquema de vacunación del menor resulta que está completamente en blanco.

Lo anterior lo manifestó la doctora, Gabriela Ulloa encargada del servicio de Pediatría en el Hospital de Zona 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien agregó que existe muchas incidencia en cuanto a este aspecto.

“Yo tengo varios años aquí en el hospital y de seis meses para acá he notado que muchas mamás no llevan a sus hijos a vacunar, y la aplicación de las vacunas es muy importante porque pueden prevenir enfermedades mortales”, explicó.

Agregó que los padres de familia deben estar muy al pendiente en cuanto la aplicación de las vacunas en sus hijos, deben revisar las cartillas de vacunación para que se den cuenta cuantos biológicos les hacen falta.

La doctora destacó que incluso a los niños que están más grandecitos que les tocan los refuerzos de las vacunas, es importante que los llevan a vacunar ya que no se ha estado viendo una adecuada respuesta en cuanto a la vacunación de muchos niños.

Reveló que sin en la clínica de su adscripción no cuentan con las vacunas, se debe de ir periódicamente hasta que las tengan para que se la apliquen a los niños, de no haber vacunas disponibles deben de hablar con el director o directora de la unidad médica, para que les den la fecha en que habrán de llegar.

Señaló que desafortunadamente han detectado muchos bebés que no cuentan con sus vacunas, que sin duda son hijos de adolescentes inexpertas aunque ello realmente no las justifica, ya que todos los bebés se tienen que vacunar.

“Esa es una indicación que siempre les habrá de dar el médico, también muchos papás piensan que son simples vacunas que no será la gran diferencia de que sí se la pone o no, y es que tienen que estar bien al pendiente de sus hijos para que no se les pase ni una vacuna”, concluyó la doctora Gabriela Ulloa.