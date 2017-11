Despiden a Nuncio Apostólico Franco Coppola

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la promesa de regresar cuando nuevamente lo inviten y un grato sabor de boca, es como la noche del martes se despidió de Nuevo Laredo, el Nuncio Apostólico Franco Coppola, quién durante dos días, estuvo de visita en esta ciudad con motivo de realizar la visita pastoral y celebrar el 28 aniversario de la Diócesis local y la dedicación de la Iglesia Catedral.

Antes de su partida, el Nuncio envío una último mensaje a la población, para mantenerse unidos en beneficio del bien común que se pueda lograr por esta ciudad.

“He escuchado que Nuevo Laredo ha pasado cosas muy difíciles, eso hizo que muchos dejarán Nuevo Laredo he escuchado que las cosas van mucho mejor y eso es un mensaje de esperanza. Las dificultades y el mal siempre están presentes, pero si nos unimos, si no nos aislamos, y aprovechamos de la contribución de todos los que puedan contribuir al bienestar común, podemos ganar”, consideró.

Además animó a los neolaredenses a valorar la riqueza cultural de los migrantes, así como ese espíritu de superación que los caracteriza.

“Los migrantes son la parte más dinámica y activa d duna población son los que tiene el coraje y ánimo de dejar su casa, su hogar para ir a buscar algo mejor, son la parte más inteligente, la que tiene más cualidades, cada país debería de ser feliz de acoger Migrantes porque son la parte humana más dotada, con cualidades.

Este río de alguna manera da vida,las teorías en los alrededores son semi- desérticas, pero también este río ha tomado muchas vidas, es triste que personas que solo quieren un futuro mejor para sus familias encuentren las muerte, tenemos que ayudarlos a desarrollarse”, solicitó.

Finalmente agradeció las muestras de cariño de todas las personas que estuvieron con él durante los dos días de visita y prometió regresar, ya que está diócesis tiene varios proyectos en los que está trabajando, especialmente en la periferia, lugar que consideró es habitado por los “ricos de corazón”, como llamo afectuosamente a las familias de bajos recursos económicos.

“Yo vine a conocer, no conocía antes a Nuevo Laredo, he visto en Nuevo Laredo un poco el espejo de México visitando colonias de la periferia, he visto que hay muchas personas de diferentes partes de México por encontrar un trabajo mísero tal vez, pero tiene trabajo y me gustó cómo me acogieron con sus tradiciones, muy diferentes a las que se tienen en Nuevo Laredo y eso da la oportunidad de caracterizarse como México, México es muy diverso y muy rico y hay que aprovecha lo de cada estado y en Nuevo Laredo pueda acoger y aprovechar su cultura y su tradición”, agregó.