Despiden a funcionario de Chihuahua por comentarios contra periodistas

Sergio Escobedo, secretario particular de la Sindica del municipio de Meoquí, Elsa García. [Agencias]

Sergio Escobedo, secretario particular de la Sindica del municipio de Meoquí, Elsa García. escribió a comunicadores que "luego no chillen porque los matan".

CIUDAD DE MÉXICO.- Indignación y enojo, provocaron a periodistas de Chihuahua, los comentarios expresados en redes sociales por parte del secretario particular de la Sindica del municipio de Meoquí, Elsa García.

A través de su cuenta de Facebook, el funcionario identificado como Sergio Escobedo, arremetió contra los medios de comunicación y periodistas, a quienes acusó de estar al servicio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y atacar a los funcionarios del PAN.

En su muro personal del funcionario municipal, expreso, “vomito a todos los medios de comunicación del estado de chihuahua, reporteros, periodistas, medios digitales, prensa escrita están al servicio del pri. Publicando mentiras de funcionarios panistas para quemarlos. Porque no publican mentiras de su chingada madre. Lo bueno que ya existen las redes sociales y ya no engañan a nadie. Y luego no chillen porque los matan”.

Tras la publicación, la Sindica del municipio de Meoqui, Elsa García se deslindó de la publicación realizada por su empleado y dio a conocer que sería cesado por su comentarios.