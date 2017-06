Despide WSJ a periodista por participar en acuerdos comerciales

ESTADOS UNIDOS.- The Wall Street Journal despidió a uno de sus periodistas al encontrar evidencia de su participación en acuerdos comerciales -incluyendo uno de venta de armas a un gobierno extranjero-, con un empresario que fue una de sus principales fuentes.

Jay Solomon, reportero y corresponsal de asuntos internacionales para el diario estadounidense, recibió una oferta del 10 por ciento de parte de la empresa Denx LLC, propiedad de Farhad Azima, magnate iraní de la aviación que ha transportado armas para la CIA.

La agencia AP señala que no está claro si el periodista recibió dinero o aceptó formalmente una participación en la compañía sin embargo su despido ha generado revuelo entre otros periodistas en Estados Unidos.

“Estamos consternados por las acciones y el mal juicio de Jay Solomon”, señaló a la AP el vocero Steve Severinghaus en una misiva. “Mientras nuestra investigación continúa, hemos concluido que violó sus obligaciones éticas como reportero y nuestros estándares”, agregó.

Durante una investigación sobre el magnate iraní realizada por la agencia AP se obtuvieron correos electrónicos y mensajes de texto entre Azima y Solomon que datan de 2015, fecha en que el acuerdo fue puesto en la mesa.

“Claramente cometí errores en mis informes y entré en un mundo que no entendía”, dijo el periodista a la AP. “Nunca he entrado en ningún negocio con Farhad Azima, ni he tenido la intención de hacerlo pero entiendo que los correos y las conversaciones pueden parecer que estuve involucrado en actividades seriamente preocupantes”, subrayó.

Solomon es autor de “The Iran Wars” publicado por la editorial Penguin Random House.