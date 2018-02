Despertamos una generación: Jhovanni

CIUDAD DE MÉXICO.- En los recientes años la sociedad mexicana está evolucionando del concepto del núcleo familiar tradicional, a otro modelo, incluido con ello las formas de ver la vida misma. La era de la información trae consigo un cambio de actitud que ya no solo impacto a los millenials, sino ha resultado un proceso transversal para todas las generaciones, por lo que el reto es mayor, así como las adversidades que presentan los jóvenes con talento, como lo aborda Jhovanni Raga, periodista y actor nacido en Mante, Tamaulipas, con formación en Nuevo Laredo.

“Me gusta vivir en esta época en la que soy testigo de cambios, en muchos sentidos, de la sociedad mexicana. Me gusta creer que formo parte de una generación que está despertando y que va a crear otras realidades. En lo personal, celebro que haya libertad para amar, para elegir, para crear, para informar. No cierro los ojos ante las adversidades si no todo lo contrario: estoy muy consciente de ellas y trabajo para aportar, siempre, desde mi lugar en este mundo”, afirma Jhovanni Raga.

Un claro ejemplo de los cambios que están provocando la nueva generación está en los sismos de septiembre de 2017, una experiencia que arrancó el estereotipo de jóvenes que solo están pegados al celular y pasaron a ensuciarse las manos para levantar escombros; así lo narra el tamaulipeco que quedó atrapado entre el caos que vivió la Ciudad de México.

“¡Es una de las experiencias más fuertes que he vivido! Ese día, como la mayoría de las personas, salí por la mañana para atender el simulacro. Un par de horas después me sorprendió el sismo en un centro comercial y sentí lo vulnerable que somos ante la madre naturaleza. Al vivir en una de las zonas donde se presentaron muchos daños, mi reacción inmediata fue, además de intentar comunicarme con mi gente, salir a apoyar. Lo que vi en las calles me impactó: la destrucción pero también la solidaridad. A partir de ese momento aprendí a valorar, a estar preparado, a voltear a ver al otro”, narra Jhovanni Raga.

“Mucho se dijo que los millenials fueron los protagonistas de la reconstrucción de la ciudad. Lo cierto es que justamente ese apego al teléfono fue lo que marcó la diferencia después del suceso: las convocatorias para formar brigadas y toda la información de centros de acopio corrió a través de las redes sociales y los grupos de whatsapp. Esa aparente antipatía hacia el mundo exterior se convirtió en el más grande impulso de liderazgo, así como la solidaridad que he visto en mi vida, que incluso rebasó a las autoridades de todos los niveles. Más allá de verlo como un ‘acto heroico’ de una generación me gusta verlo como un despertar social”.

Entrevistado en primicia, Jhovanni Raga relata con evidente emoción por lo vivido en el sismo de la Ciudad de México, ante lo que considera el actor tamaulipeco que significa un cambio en la forma de actuar de los jóvenes mexicanos.

“Considero que es parte de esta conciencia individual y colectiva que se ha formado sobre el compromiso social. Me congratulo de ver jóvenes más sensibles y más participativos después de esos tiempos difíciles en los que fueron reprimidos por el gobierno, además por la sociedad. Me gusta que ahora nos preguntamos ‘¿cómo estás?’ con verdad y que entendemos que somos un factor de cambio”, refiere.

Jhovanni Raga quien se mantiene muy activo en la escena capitalina, sin detenerse en su determinación por buscar nuevos proyectos de actuación, 2017 estuvo todo el año en cartelera cerrando con una obra en la que co-protagonizó con Lola Cortés, considerada por algunos como la monstro de la actuación y por otros la diva del teatro musical.

“Es fecha que sigo con una sonrisa en el rostro cada que recuerdo la experiencia. Lola Cortés es, efectivamente, una grande del teatro en México, haber compartido escena con ella fue un agasajo que nunca me imaginé que sucedería. Por sus compromisos de trabajo, ella tuvo poca oportunidad de ensayar y la noche en que subió a estrenar lo hizo perfecto, como la profesional que es. Después de divertirme muchísimo con ella en la obra, una comedia deliciosamente escrita, y de conocerla abajo del escenario, la admiro más”, indica en entrevista.

Incansable Jhovanni Raga, cierra el año en un co-protagónico con Lola Cortés y abre este 2018 con otro co-protagónico teatral con Alejandro Tommasi.

“Es otra de las sorpresas que me dio el teatro al empezar el año. Alejandro es un actor inmensamente generoso en escena y eso se agradece. Es de esas veces que te encuentras realmente con tu compañero en el ahora y se crea la magia del teatro. No deja de sorprenderme que, a pesar de que tiene toda una vida bajo los reflectores, es la persona más humilde que sale a invitar personalmente al público, siempre tiene la mejor disposición para atender a la gente”, refiere Jhovanni Raga.

Federico García Lorca parece ser un fantasma permanente en la trayectoria de Jhovanni, que habría que preguntarse ¿Quién atrapó a quién? Letras, obras y personaje le resultan una constante desde Mante en el sur de Tamaulipas, después en el norte de Nuevo Laredo, ahora hasta en la Ciudad de México.

“La piedra oscura, es una obra que me ha permitido cumplir uno de mis sueños como actor: interpretar al poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. Recuerdo que mi primer acercamiento a Lorca fue en la secundaria en la materia de Español y, posteriormente, al fundar la compañía Laberintus Teatro con un grupo de amigos en Nuevo Laredo. Desde entonces su vida y su obra me cautivaron y ciertamente desarrollé una fijación por él. Hoy estoy feliz de interpretarlo en un texto bellísimo que considero pertinente contar en este momento porque, a pesar de los avances en la aceptación del amor entre iguales, es necesario hacer visibles los actos de homofobia. Afortunadamente la puesta en escena ha sido muy bien recibida por el público y la crítica, por lo que recientemente comenzamos una segunda temporada aquí en la Ciudad de México”.

Tras la sesión de fotos para esta entrevista, Jhovanni Raga teniendo como marco el emblemático Teatro de la Ciudad, en el centro histórico de la Ciudad de México, resulta natural hablar de las oportunidades que existen para los artistas del país.

“A la distancia valoro más el trabajo incansable de mis compañeros artistas en los estados, donde hay que luchar por los apoyos gubernamentales o hacer uso de tus propios recursos con nulas posibilidades de recuperación. En la Ciudad de México es una de las poquísimas grandes ciudades del país en las que existe la posibilidad de que la iniciativa privada apueste por el arte, buscando su comercialización, lo cual no debería estar peleado con su finalidad artística. Si bien es cierto que los apoyos por parte del gobierno no bastan, que tristemente el presupuesto disminuye cada año, una causa por la que la comunidad artística debe pugnar sin descanso, también creo que debemos aprender a encontrar nuevos modelos de producción artística”, argumenta.

El talentoso joven actor quien ha tenido presentaciones en espacios teatrales en la Ciudad de México tales como MicroTeatro, Teatro en Corto, Foro Shakespeare, Café K-Oz Foro Cultural, Centro Nacional de las Artes, Bellas Artes, entre otros; determinado busca nuevos proyectos para este año.

“Visualizo un 2018 lleno de teatro, con proyectos a los que les traigo muchas ganas porque se han ido preparando lentamente para estar listos en el momento preciso, también estoy trabajando para buscar oportunidades en el cine y la televisión. Creo que en esta carrera hay que ser muy terco, eso lo tengo de sobra. Todos los días estoy buscando historias, sigo tocando puertas”, puntualiza Jhovanni Raga.

Por último, Jhovanni Raga habló de su añoranza por regresar al periodismo, tiempo que lo llevó a trabajar en la sala de redacción de El País en Madrid, España, además de ser becario de la Fundación Gabriel García Márquez, tiene muy clara su actual prioridad por continuar en la actuación, de la que seguramente seguirá dando nota para la prensa, aunque ya no sea él quien la redacte para un periódico.