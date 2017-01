Despachos de cobranza acosan e insultan a deudores

NUEVO LAREDO, TAM.- Los ciudadanos buscan justicia ante el acoso de ciertos despachos de cobranza y acuden a varias instancias: desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) y también ante la CONDUSEF.

La delegada regional de la CODHET, Ana Claudia Calvillo Saucedo, confirmó que durante 2016 revisaron dos casos relacionados con despachos de cobranza, donde uno de ellos fue denunciado por una familia presuntamente hostigada por Financiera Independencia por un adeudo de 5 mil pesos, con la amenaza de embargar su vivienda; en otro caso se mencionó al bufete jurídico Cavazos Montañez.

Una de las causas principales de reclamación ante la CODHET fueron por cobranza indebida hacia quienes no fueron el cliente usuario o deudor, como es el caso antes mencionado.

El personal jurídico que labora en la delegación regional también recibió quejas ciudadanas por amenazas, ofensas o intimidación al deudor y familiares, compañeros de trabajo y hacia cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda, además de gestión de cobranza con maltrato u ofensas.

Fue a partir de enero del 2014, al entrar en vigor la Reforma Financiera, que varias disposiciones deben ser acatadas por los despachos de cobranza que son contratados por las entidades financiera para realizar sus gestiones de cobro.

El nuevo marco legal contempla reglas obligatorias para las entidades financieras como son los bancos y sociedades dedicadas al crédito, como son: identificarse plenamente; dirigirse al deudor de manera respetuosa; comunicarse o presentarse sólo entre las 7 de la mañana y hasta las 22 horas; no utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a las de instituciones públicas; no amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda.

Igual de importantes son otras disposiciones que deben acatar los representantes de los despachos de cobranza, como es no realizar gestiones de cobro a terceros; no enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales; no recibir por cualquier medio y de manera directa el pago del adeudo, entre otros.