Desmiente Trump acuerdo con demócratas sobre DACA

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió esta madrugada haber alcanzado un acuerdo con líderes demócratas sobre el futuro de los casi 800 mil jóvenes inmigrantes indocumentados acogidos al Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote.

