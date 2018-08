Desinterés federal por arreglar la Nacional

Operadores de tráileres criticaron el desinterés del gobierno federal por no invertir en la reparación

NUEVO LAREDO, TAM.- Cada semana se profundiza el daño en la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo antes de cruzar de sur a norte por la Garita del Kilómetro 26; los operadores critican el desinterés del gobierno federal.

Operadores de tráileres criticaron el desinterés del gobierno federal por no invertir en la reparación porque con el paso de los días se ha quebrado más la superficie, dañándose las unidades porque caen de golpe dentro de los hundimientos. El daño de la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo ocasiona que a diario los operadores enfrenten congestionamiento, lentitud para transitar, contratiempos y daños en sus unidades.

“Hay más fila en la tarde y batallamos más para cruzar y eso nos afecta en nuestros tiempos porque no o podemos llevar las mercancías a tiempo. Pero todo el problema es porque no arreglan, está abandonado, no dan mantenimiento aquí en la Garita”, dijo Román López, uno de los miles de conductores o chóferes de tráiler que cruzan por la exGarita del Kilómetro 26 de sur a norte.

Para frenar el deterioro y los hundimientos, empresarios transportistas de Nuevo Laredo solicitaron hace 10 meses a las autoridades de la SCT reubicar la báscula para evitar la circulación de tráileres con exceso de peso de sur a norte sobre la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo.