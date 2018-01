Desde Tijuana hasta Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAMP.- Desde Tijuana hasta Nuevo Laredo trajo su talento el muralista Alfredo “Libre” Gutierrez quien se encuentra realizando un mural en el Parque Silao en donde plasma uno de los iconos de esta región que es el venado.

En entrevista platicó acerca de su trayectoria en donde señala que es arquitecto y pinta desde hace 18 años en donde le interesa mucho los proyectos comunitarios.

“Creo que los proyectos comunitarios es una de las mejores manera de crear sociedad, el involucrar a la gente a crear, porque yo solo vengo pinto y me voy, entonces, creo que si todos los pintamos todo lo cuidamos es por ello que siempre deseo involucrar a la gente.

“Yo leí un poco de la historia de Nuevo Laredo y me tope con cosas muy lindas y por ejemplo el venado es la icono grafía de la fauna que es muy importante y estamos partiendo, no vine con un tema pre determinado porque a mi me gusta gestionar me gusta crear el tema junto con los niños y jóvenes”, mencionó.

Indicó que no hay un boceto de la pintura debido a que el muro es bastante grande y estarán complementando de acuerdo a las necesidades.

Aún no se ha contabilizado cuantos litros de pintura, brochas, rodillos se han utilizado sin embargo se espera que a lo largo de esta semana se vayan adquiriendo más de acuerdo a la necesidad.

El mural se tiene contemplado estar terminado el día 24 de enero, sin embargo se ha topado con mucho interés por parte del gobierno y de la comunidad por el área cultural.

ACERCA DE ALFREDO “LIBRE” GUTIERREZ

Es un tijuanense que orgullosamente forma parte de una nueva generación de muralistas.

Estudió arquitectura en Tijuana, empezó a grafitear las paredes y siguió con los lienzos. Es un artista internacional al cual el fluyen las ideas y ha encontrado los foros para plasmarlas y hacer que éstas traspasen fronteras.

Apenas rebasaba los 10 años cuando vio a unos desconocidos pintar una pared en su ciudad natal, mientras se transportaba en un automóvil con sus padres y mientras sus padres se quejaban, para él parecía muy bien.

Mientras estudiaba en la universidad se dedicó a pegar posters con la cara de Dalí que no decían nada por toda la ciudad.

Fue así como los chavos empezaron a preguntar por qué aparecía esa cara por todo Tijuana, y de esa manera se comenzó a crear el interés por su trabajo, hasta que decidió ir directo al muro y comenzar a firmar como Libre.

¿Pero por qué libre? Porque cuando hacía los posters, estaba en la universidad y tenía el horario troncado y estaba en la biblioteca dibujando y empecé a cuestionar el porque lo hacía y se contestó porque es libre y de ahí un amigo le dijo que así firmará sus posters.

Para crear sus murales Libre busca la influencia como la calle, la música, los viajes y las dificultades por las que a traviesa México.

Este proyecto del mural se hizo con el apoyo de la Secretaria de Cultura Populares, así como también de Indecult e Impacta.