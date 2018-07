Desde propuestas de matrimonio hasta tensión en “La Academia”

CIUDAD DE MÉXICO.- La tercera gala de “La Academia” tuvo desde una propuesta de matrimonio para uno de los participantes así como momentos de tensión debido a las críticas de una de sus participantes hacia Horacio Villalobos.

Monse Medina, originaria de Durango, fue la primera académica expulsada por el público; sin embargo, antes de darse a conocer su nombre fue también ella la que más dio de qué hablar la noche del domingo al discutir con Horacio Villalobos luego de su interpretación.

Al momento de ser cuestionada sobre su actitud y comportamiento dentro de la casa, lugar donde pidió que Villalobos fuera reemplazado, fue el crítico quien le dijo claramente: “La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y a ti te hicieron casting”.

Fueron los mismos jueces quienes al término de la emisión expresaron su sentir ante la reacción del público.

“Están iniciando una carrera; el estudio, el canto, el baile, la proyección y sí creo que es una lástima pero creo que además el público se dio cuenta”, dijo Edith Márquez sobre lo sucedido.

Por su parte Horacio Villalobos afirmó que más que sentirse ofendido esperaba que esto sirviera de lección para los otros académicos.

“Un reality show es una caja de espejos donde todo se magnifica, donde cualquier cosa puede salirse de contexto y si a esto le sumas las redes sociales, se convierte verdaderamente en algo muy fuerte. Yo sabia a qué me estaba enfrentando cuando acepté entrar en La Academia. Y no lo tomo personal porque creo que quizás ella estaba influida por alguien que le dio consejos, se sintió quizás apoyada por sus compañeros pero jugó mal su estrategia y jugar una estrategia en un reality show para cualquiera que nunca ha estado dentro, es muy peligroso”, dijo.

El juez resaltó y agradeció que tanto los otros jueces como el público mismo, se sumaran a su defensa. “El público decidió, nosotros solamente damos directrices. Nosotros no sacamos o metemos a nadie”.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si creía que lo sucedido con Mon había influido en la decisión de la gente, explicó: “No lo sé, pero no fue la que peor cantó”, a lo que Márquez agregó: “Yo creo que si influyó, creo que si ha influido esta actitud que no es precisamente la que deba de tomarse. No fue la que peor canto esta noche”.

Cynthia Rodríguez, quien conduce con Adal Ramones la emisión, dijo que este tipo de cosas son de esperarse y son las que deben hacerlos más resistentes a las críticas.

“Es un tema polémico. Creo que Mon demostró que tiene talento y que tiene una gran voz. Platicaba con su papá y le parecían injustos los comentarios de los jueces pero creo que ‘La Academia’ también es así, tiene que haber un expulsado y espero que le vaya bien fuera de aquí. Creo que también si no aguantas las críticas en ‘La Academia’, creo que no estás hecho para esta carrera”, comentó.

Por su parte Arturo López Gavito pidió tanto a los participantes como al público, apostar por el talento y no por historias de vida que conmuevan.

“Me parece que históricamente, lo que tenemos que ver es que ‘La Academia’ marcó un momento. Se cambió de ser una escuela de alto rendimiento que priorizaba el talento a convertirse simplemente en un programa de televisión. Tenemos que trabajar para que exista la esencia y no podemos perdernos en el camino”.

Villalobos también fue cuestionado sobre una foto que se diera a conocer hace unos días en donde se le ve en compañía de Isboseth, quien participa en esta generación, y que ha levantado sospechas en redes sociales, a lo que dijo:

“Ustedes son periodistas, no crean en esa página, lo que está infiriendo esa página es que él y yo nos conocemos y somos amigos y por eso está aquí. Es mentira y la próxima gala se lo diré. Le diré de dónde nos conocemos tú y yo y esa foto de dónde fue”. “¿Tu sabes la cantidad de gente que se acerca a mí y me pide una foto? Yo hago teatro, llevo años en esto y seguramente fui a actuar en su ciudad y me gustaría que esta página mostrara más fotos y más reveladoras ¿no? Ya que están infiriendo que nos conocemos y que hay una relación, pues entonces me gustarían los audios y los videos y todo esto, esos se llaman páginas de chusquerías”, afirmó.

Además de escándalo, también hubo sorpresas. Rafa Calderón, novio de Dalia, la concursante de Tijuana, le propuso matrimonio a la académica a mitad de la emisión con la ayuda de la producción y con una bolsita que descendió desde una parte trasera y hasta el escenario, a lo que ella le dijo que sí.

De igual forma, Edwin Luna, otro de los jueces, se dijo emocionado por convertirse en padre hace unos días. “Estoy súper contento, el pasado lunes nació mi niña, estoy muy agradecido con Dios y es una bendición que me permitió estar ahí ahora qué nació mi hija, estoy muy contento. Casi me agarra trabajando, la verdad esta semana he tomado ocho vuelos y ando un poquito agotado pero hay que cumplir”.

En esta tercera gala los participantes navegaron entre distintos géneros con canciones de Sin Bandera, Timbiriche, Natalia Lafourcade, Yuridia y Aleks Syntek, siendo la interpretación de Paola, oriunda de Guatemala, y quien cantó el tema “Ya no quiero” de Jesse & Joy, la que mejores comentarios se llevó por parte del público y del jurado. Los jueces les pidieron a los académicos seguir trabajando en su preparación para que dentro de una semana, los resultados sean otros tanto para ellos como para el público televidente que sintoniza la emisión.