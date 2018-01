Desde pequeña siempre quiso pintar

NUEVO LAREDO, TAMP.- A sus 18 anos Arantxa Camíla Beltran Molina desde muy pequeña le llamo la atención la pintura.

Hija de Victor Saúl Beltran y Francisca Galdis Molina, Arantxa siendo la menor de dos hijas, no tenia la habilidad de dibujar, sin embargo fue que al ver a su hermana la mayor María Fernanda como ella empezó por el gusto de la pintura.

“Realmente todo empezó cuando era muy pequeña y a mi hermana le gustaba a dibujar y a mi papa también, el ver tanto eso yo quería hacer algo parecido, ellos dibujaban muy bien y como mis papas le decían a mi hermana que era muy talentosa, a mi me gustaba lo que le decían y yo también quería que me dijeran lo mismo.

“Yo recuerdo que una vez mi papa me dijo, tu no sabes no eres igual a tu hermana, entonces eso fue lo que me impulso a seguir adelante , y a demostrarles que yo también podía, es por ello que me puse a pintar, nunca he ido a un curso de pintura, todo lo que he hecho es porque a mi me ha nacido”, menciono.