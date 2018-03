Descubren a Kim Kardashian abusando del Photoshop

CIUDAD DE MÉXICO.-Para la socialité Kim Kardashian cumplir las expectativas estéticas es de suma importancia aunque para ello tenga que recurrir al abuso de photoshop con el fin de reducir un poco su cintura.

Lo anterior se dio a conocer por medio de una fotografía en la que aparece Kim caminando en un estacionamiento.

‘Is that a spaceship?’ Kim Kardashian suffers an epic Photoshop fail as fans mock squashed car in Instagram snap https://t.co/NTR2o69VFL pic.twitter.com/xXmgcxrRp9

— Jhon Richard Lee (@thejhonlee) March 25, 2018