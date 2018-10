Descubre cómo se verá Ruby Rose en su papel de Batwoman

CIUDAD DE MÉXICO.- En julio nos enteramos que DC Comics se encontraba trabajando en una la serie para televisión de Batwoman; ya de por sí la noticia emocionó muchísimo a los fanáticos, pero el tema se volvió aún más popular cuando se supo que ésta sería la primera superheroína abiertamente lesbiana.

Enseguida se supo que la actriz encargada de dar vida al personaje sería Ruby Rose, que alcanzó la fama internacional con su participación en la serie de Netflix ‘Orange is the New Black’.

Como suele suceder con las grandes producciones televisivas o para cine, la expectativa generada fue inmensa y de ahí surgieron también las polémicas. Por ejemplo, muchas personas cuestionaron la sexualidad de Rose acusándola de no ser la mejor opción para interpretar el papel y esto la llevó incluso a cerrar sus redes sociales a causa del acoso.

Las voces que exigían en redes sociales un nuevo casting para sustituir a la actriz elegida por los productores de la serie, no tuvieron eco en ellos, todo continuó como estaba planeado y gracias a eso hoy tenemos ya la primera imagen liberada por DC Comics de Ruby como Batwoman.

Fuente: SDP Noticias