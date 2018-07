Descubre a su hijo aplicándose maquillaje y su reacción arrasa en Twitter

E.U.-Andrew Edgerton es un ‘youtuber’ muy popular que ha ganado simpatía gracias a sus tutoriales de maquillaje que encantan a la comunidad LGBTI.

Y precisamente con motivo del Orgullo Gay, el joven filmó un video donde recomendaba un look ideal para la fecha con una nueva técnica de sombra cuando su padre entró a la habitación.

“Eso es asombroso”, le dijo, causando que su hijo se ruborizara.

La reacción del hombre enterneció a la web y cientos de internautas le agradecieron por el apoyo y la tolerancia que ha mostrado a la identidad de Andrew.

“Pasé por delante de la habitación y noté que estaba haciendo un maquillaje. Asomé la cabeza y quedé impresionado con el trabajo que había hecho”, comentó Glenn en una entrevista con BuzzFeed.

why is my dad the sweetest most supportive person ever im crying :’) pic.twitter.com/ltH3RTR1XH

— drew (@drewistru) 18 de junio de 2018