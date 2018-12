Descartan reducir salarios en la SET

CIUDAD VICTORIA,TAM.-En Tamaulipas, luego del freno aplicado a la Reforma Educativa, no se puede adelantar en que planes y programas se verá impactará, Gerardo Terán Cantú, sostuvo que lo que debe de descartarse es una reducción a los sueldos y salarios de los trabajadores de este sistema, el cual dijo, está asegurado.

“Lo que es irreductible son los sueldos y salarios de personal de base y es casi igual que este año, la nómina educativa federal se maneja centralmente por Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas sostuvo que el presupuesto lo tiene directamente la SEP y en si mayoría es para el FONE de los estados y de lo cual se destinan alrededor de diez mil millones de pesos a los maestros de Tamaulipas a quienes se le paga directamente.

En este sentido, señaló también que ha estado en platicas entre el secretario y me aseguraba que antes de iniciar período vacacional quedarían finiquitados todos los rezagos, “tuvo reunión con SNTE y han avanzado sí hay casos porque es in sector muy dinámico, no tengo el número había 27 muy complejos pero se han resuelto”, indicó.

Comento también que en cuanto los planes de la nueva Administración federal en el tema de la reforma educativa, que no puede adelantar nada a cerca de cuáles serían los programas que pueden verse afectados.

“Sería especular, lo mejor en este sentido es esperar para ver cuáles son las indicaciones, ya que hasta la fecha, no se tiene aún nada en concreto”, estableció.

Por lo pronto, seguimos trabajando de manera normal en espera de las indicaciones que en ese y en todos sentidos en materia de educación vamos a recibir, destacó.

“De eso en su momento se nos dirá, no puedo adelantar nada porque no es competencia de nosotros, no hay indicación al respecto, sería especular”, insistió finalmente el funcionario.