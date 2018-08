Descartan reasuma Gordillo el SNTE

CIUDAD VICTORIA,TAM.-El Secretario General del SNTE en Tamaulipas, Rigoberto Guevara Vázquez, desechó toda posibilidad de que Elba Ester Gordillo Morales puede retomar el liderazgo del Sindicato de maestros en el país, pero celebró la liberación de la maestra, quien consideró, “fue crucificada por el sistema.

“Fue el sistema quien prácticamente crucificó a la maestra y ese mismo sistema es quien la está liberando, para mí en lo personal es injusto lo que se hizo, yo respeto mucho la historia y la maestra fue parte de la historia del SNTE”, señaló.

Me parece injusto que una persona esté pagando culpas que quizás no tenga, no soy la persona idónea para juzgar esto ya que para ello existe el Tribunal que ya ha emitido una decisión, y ya se ha liberado libera la maestra, “enhorabuena no deja de ser una compañera”, destacó.

El líder estatal del SNTE descartó la posibilidad de que Gordillo, puede buscar reasumir el liderazgo nacional del magisterio sindicalizado al señalar que para ello, tendrían que cumplirse algunas normas.

“En ese sentido creo que no, porque tendría que retomar un Consejo y Congreso porque así lo establece el estatuto y se tendría que revisar, respeto la norma estatutaria que nos rige”, puntualizó.

Eso no afecta el sindicato porque el sindicato tiene un estatuto aprobado en los consejos y congresos nacionales, el consejo nacional lo forman los secretarios generales del los estados en el país y cuatro representantes de la base y con secretario general, destacó.

Dijo que ese consejo se aprueban los estatutos que establecen la norma de cómo jugar en el marco democrático, “por lo tanto no estamos infringiendo nada, estamos llevando el marco democrático transparente”.

Como sindicato le dimos la libre participación a los compañeros y tomaron la decisión que hoy hay autoridades electas, pero el trabajador se fue a una legalidad de partido civil pero el sindicato no está a prueba de nadie, está encima de los partidos políticos, agregó.

Finalmente, recordó que dentro del SNTE se han pasado varios sucesos de esta índole en donde al líder en turno, ha sufrido una embestida del gobierno en turno.

“Nuestro sindicato ha pasado por varias etapas, varios procesos en los cambios, primero con Jongitud Barrios a la caída de él entra Elba Esther y fueron 22 años que duró su mandato”.