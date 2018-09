Descartan más fallas en Puente

NUEVO LAREDO, TAM.- Las autoridades de la Aduana de Laredo, Texas aseguran que ya no habrá más fallas técnicas en sus sistema y se comprometieron en avisar cualquier inconveniente para no afectar a los usuarios de Nuevo Laredo.

Ayer al mediodía en las oficinas del Puente Internacional 3, se reunieron funcionarios de la aduana de Laredo, Texas con agentes aduanales, transportistas, transfers, el administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Gerardo Omar Célis Lizárraga, y el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, Edgardo Pedraza Quintanilla, para evaluar las causas que provocaron por varios días lentitud en el cruce de las mercancías de exportación e importación.

Durante los días del 14 al 23 de agosto prevalecieron interminables filas en el Puente Internacional 3 debido a la lentitud en el sistema operativo de la aduana de Laredo, Texas, lo que retrasó el cruce de los camiones de carga pesada en ambos sentidos.

“Las autoridades de la aduana de Laredo, Texas, nos explicaron que el problema fue a nivel nacional, no solamente se presentó en Laredo. Pero nos comentaron que ya no habrá más fallas y prometieron que ya no habrá más contratiempos. Nosotros solicitamos que nos mantengan informados sobre cualquier situación que se presente en su sistema, para que nosotros podamos avisar oportunamente a todos los usuarios a través de las redes sociales y la página web de nuestra Asociación, y así tomar las previsiones de tiempo.”, informó Pedraza Quintanilla.