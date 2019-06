Descartan decomisos de autos en la ciudad

Muchos ciudadanos no tienen el dinero para pagar el trámite de la importación definitiva

NUEVO LAREDO, TAM.- Los decomisos de autos usados americanos siempre intranquilizan a cientos de ciudadanos, aunque en 2016 el SAT realizó el último operativo.

El diputado federal, Salvador Rosas Quintanilla, aclaró que no hay orden de verificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para decomisar vehículos usados americanos, y exhortó a los ciudadanos a informarse para evitar abusos porque solamente dicha dependencia federal puede decomisarlos.

También comentó que la realidad es que miles de ciudadanos no tienen el dinero para pagar el trámite de la importación definitiva, por eso circulan en vehículos que no han sido legalizados, y por otra parte, agregó que el gobierno federal no aprueba un programa temporal para regularizar autos “chocolates” para que circulen exclusivamente en la frontera norte.

Mientras tanto, sigue bajo estudio en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la propuesta de los diputados federales para establecer un esquema que facilite la regularización de vehículos americanos y puedan circular exclusivamente en la frontera norte, además Rosas Quintanilla aseguró que han expuesto en varias ocasiones el tema ante funcionarios del SAT y esperan una respuesta.

En los primeros meses de 2016 en varias ciudades de la frontera norte como Nuevo Laredo, el SAT realizó decomisos de autos usados originarios de Estados Unidos porque son unidades que fueron introducidos al país sin pagar impuestos; también en 2016 se confirmó que en Nuevo Laredo elementos de la Policía Federal decomisaron vehículos americanos.

Pero desde entonces no se han repetido los decomisos en ningún sector de la ciudad, aunque en varias ocasiones a través de Facebook ciudadanas y ciudadanos han alertado sobre supuestos operativos para decomisar unidades americanas sin placas, lo que genera intranquilidad en cientos de propietarios de unidades no legalizadas.

En el sexenio 2006-2012, el gobierno estatal de Baja California y el SAT colaboraron para regularizar autos americanos usados, como ocurrió en la ciudad de Tijuana con un programa que incluyó pedimento engomado y emplacamiento, es decir, todo el proceso necesario para que el vehículo se convirtiera en una unidad legal para transitar exclusivamente en la región fronteriza.

También en el estado de Chihuahua se realizó un programa para facilitar la legalización de vehículos americanos usados y permitir su circulación legal en la franja fronteriza, con el beneficio de integrar un padrón vehicular.