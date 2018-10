Descartan aumento brusco en gasolinas

NUEVO LAREDO, TAM.- Es falso que habrá un incremento exagerado en los precios de las gasolinas y diésel, aclaró la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo; el rumor surgió ante la decisión de Hacienda de reducir el estímulo fiscal.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo, aseguró que es falso que habrá un alza excesiva en los precios de las gasolinas en la frontera norte en los siguientes días, a consecuencia de la decisión de Hacienda.

“Eso es falso. No hay información oficial sobre un incremento en los precios de los combustibles, no hay nada de eso. Ni PEMEX tiene considerado incrementar los precios. No hay relación entre un incremento en los precios y la reducción del estímulo fiscal al IEPS”, explicó Palos Morales.