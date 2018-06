Descarta SEDATU riesgo de inejercicio

En coordinación con los otros dos niveles de gobierno no se ha dejado de trabajar para atender las necesidades que se generan entre la población y que corresponden a la SEDATU atender en Tamaulipas.

CIUDAD VICTORIA,TAM.-La veda electoral no ha frenado los programas que están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, SEDATU, por lo que no hay ningún riesgo de que se pueda caer en un sub ejercicio presupuestal en este año, consideró Sergio Villarreal Brictson.

“No tenemos ningún problema en el ejercicio del presupuesto, los programas que estamos llevando a cabo se han mantenido y el proceso electoral que esta en marcha en nada ja influido para que este trabajo se detenga en Tamaulipas”, dijo el funcionario.

El Delegado Federal de la SEDATU en nuestra entidad señaló lo anterior luego de ser consultado a cerca del desarrollo de las actividades que desde esta dependencia federal se ha planeado y aplicado en Tamaulipas durante el presente año.

“Se continúa trabajando en lo programas federales de forma normal en esta época de blindaje electoral, entre ellos el HABITAT. Nosotros transferimos los recursos a las administraciones municipales, y estás se han encargado de aplicarlos en estos primeros meses del año”, indicó.

La veda electoral no ha frenado la operación de los programas y en ello hay una coordinación con los tres órdenes de gobierno, dijo al agregar que no habrá subejercicios ya que se tienen las metas muy claras, “estamos trabajando con los ayuntamientos y sus proyectos, estamos esperando que se autoricen de nivel central”, apuntó.

Señaló que en esta dependencia para éste año no se tiene definido el techo financiero, que en todo caso podrían ser hasta 90 millones de pesos, los que se apliquen en tareas específicas dentro de la SEDATU.