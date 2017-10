Descarta PRI apoyar a “Geño”

Sergio Guajardo Maldonado, dijo que “si fuéramos adivinos iríamos ahorita a comprar un billete de lotería para saber que… pues eso lo vamos a saber hasta qué haya la elección, qué tanto afecta o no, una situación de este tipo, tanto del ex gobernador Eugenio como del ex gobernador Yarrigton, pero eso lo vamos saber hasta el día de la elección”.

Sobre la posibilidad de qué haya más funcionarios implicados en el caso del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, dijo que sólo los que estén “temerosos” es porque algo traen.

Guajardo rechazó que la actuación del Gobierno del Estado y en particular de la Procuraduría General de Justicia, representa una actuación de revanchismo político contra Eugenio Hernández.

“No, yo no lo siento así. Lo que estamos exigiendo es que este proceso se lleve conforme a derecho, que no se antepongan intereses partidistas ni políticos, y que finalmente se lleve el proceso hasta sus últimas consecuencias y sea la autoridad la que determine”.