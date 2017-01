Desaparece la web en español de la Casa Blanca

WASHINGTON.- “Lo sentimos, no se ha encontrado la página que buscas”. Este es el mensaje que se encuentra (al menos por ahora) quien busque la página de la Casa Blanca en español.

Justo después de que Donald Trump asumió la presidencia fue renovada la página de la Casa Blanca con los planes del nuevo gobernante. Una foto gigantesca del empresario convertido en político acompañada de su mantra “Hagamos a Estados Unidos grandioso nuevamente” abren la web. Pero si alguien quiere leer en español los asuntos que serán prioritarios en su administración… no podrá hacerlo.

Ya no existe la opción “en español” que en la antigua web de la Casa Blanca aparecía en la parte inferior. En su defecto solo aparecen las alternativas ‘USA.gov’, ‘Privacy Policy’ y ‘Copyright Policy’.

En las redes sociales hubo cambios similares: la cuenta oficial en español de la Casa Blanca en Facebook fue archivada y rebautizada como “La Casa Blanca Obama”. En Twitter, todo el contenido de @LaCasaBlanca fue removido, y ningún nuevo tuit ha sido publicado ahora que esa cuenta pasa al equipo de Trump.

En la presidencia de Obama, la Casa Blanca contaba con una página en español con temas como el discurso sobre el Estado de la Unión y las acciones ejecutivas del entonces mandatario, incluyendo los amparos DACA y DAPA que protegieron a cinco millones de indocumentados de la deportación.

La relación de Trump con la comunidad hispana ha sufrido un traspié tras otro desde el mismo día en que anunció en 2015 su aspiración presidencial insultando a los mexicanos con epítetos como “criminales” y “violadores”. En sus más recientes decisiones también ignoró a los latinos, al no incluir a ninguno en su gabinete.

En redes ya comenzaron a extrañar la página en español. “¿Dónde está esta web? whitehouse.gov/espanol, porque hace unos días contenía artículos”, se preguntó, por ejemplo, la usuaria @LatinisiaM.

