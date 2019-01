Desabasto de combustible afecta a 50 % de gasolineras

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Unas 160 gasolineras en varias ciudades de Tamaulipas, un 45 por ciento de las estaciones de servicio de PEMEX están cerradas como consecuencia del desabasto de combustible, se quejó Julio Cesar Almanza Armas.

“Estamos apoyando la medida del gobierno federal para atacar el problema del robo de combustible, pero también le estamos pidiendo que no descuide el abasto del combustible, no solo en Tamaulipas, si no en todo el país”, indicó.

El Presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas dijo que el problema del desabasto de combustible en la frontera del estado ha generado que al menos, un 35 por ciento de los consumidores, viajen a alguna ciudad del sur de los Estados Unidos, a cargar gasolina.

Ello también provoca una fuga de capitales, ya que quienes deciden ir al vecino país a cargar combustible, aprovechan también para la compra de otros artículos de primera necesidad.

Apuntó que la medida aplicada por el gobierno federal para frenar el robo de hidrocarburos a través de la ordeña de ductos, es apoyada por el sector del comercio organizado.

Insistió sin embargo que la aplicación de estas medidas no debe de generar descuido en el abasto de combustible ya que ello, indudablemente le pega al sector económico y en general, a toda la sociedad.