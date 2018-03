Derbez, Nyong’o y Moreno presentarán Óscares

LOS ANGELES.- Eugenio Derbez, Eiza González, Rita Moreno y Lupita Nyong’o serán presentadores de un premio en la 90 entrega del Oscar, anuncio hoy aquí la Academia de Ciencias y Artes Cinematograficas (AMPAS, por sus siglas en inglés).

Al revelar una nueva lista de presentadores, la academia incluyó a un notable número de artistas latinos en una evidente decisión de ampliar la presencia y diversidad en el importante evento del 4 de marzo en el teatro Dolby de Hollywood.

Con estos también estarán Emily Blunt, Sandra Bullock, Dave Chappelle, Ansel Elgort, Jane Fonda, Jodie Foster, Ashley Judd, Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Helen Mirren y Christopher Walken.

Los productores Michael De Luca y Jennifer Todd anunciaron los presentadores adicionales para la transmisión número 90 de los Oscar, que será conducido por Jimmy Kimmel.

“Estos actores han encarnado a algunos de los personajes más heroicos, aspiracionales e indelebles que se hayan presentado en la pantalla”, dijeron De Luca y Todd.

“Al hacerlo, no solo han entretenido al mundo, sino que han iluminado toda la gama de la experiencia humana”, añadieron.

Blunt protagonizó La chica en el tren (2016) y la película nominada al Oscar Sicario (2015). Sus papeles protagónicos también incluyen las películas nominadas al Oscar Into the Woods (2014) y The Devil Wears Prada (2006), así como la película ganadora del Oscar The Young Victoria (2009).

Bullock ganó un Óscar por actriz en un papel principal para The Blind Side (2009). Además, fue nominada a la Actriz protagonista de Gravity (2013).

Sus créditos también incluyen las películas ganadoras del Oscar Crash (2005) y Speed (1994), así como la nominada al Oscar Extremely Loud & Incredibly Close (2011).

Derbez protagonizó recientemente How to Be a Latin Lover (2017) y Miracles from Heaven (2016). Sus créditos también incluyen Instrucciones no incluidas (2013)” y Bajo la misma luna (2007). Esta por estrenar Overboard y The Nutcracker and the Four Realms.

Elgort protagonizó el Baby Driver nominado al Oscar (2017). Sus papeles principales también incluyen Hombres, mujeres y niños (2014) y La falla en nuestras estrellas (2014).

Fonda ganó los Oscar por sus interpretaciones de roles principales en Coming Home (1978) y Klute (1971). Además, fue nominada a la actriz protagonista de The Morning After (1986), The China Syndrome (1979), Julia (1977) y They Shoot Horses, Do not They? (1969).

Fonda recibió una nominación al Oscar a la Actriz en un papel secundario por On Golden Pond (1981).

Los extensos créditos de Fonda también incluyen las películas ganadoras del Oscar California Suite (1978) y Cat Ballou (1965), así como las cintas nominadas Youth (2015), Agnes of God (1985), Nine to Five (1980), The Electric Horseman (1979), Comes a Horseman (1978), Barefoot in the Park (1967) y Periodo de ajuste (1962).

Foster ha ganado dos premios Oscar por actriz en un papel principal. Uno de ellos por The Accused (1988), seguido de The Silence of the Lambs (1991).

Además Foster obtuvo una nominación al Oscar a la actriz en un papel principal para Nell (1994).

También recibió una nominación al Oscar por Actriz en un papel secundario para Taxi Driver (1976). Sus extensos créditos incluyen la película ganadora del Oscar Alice Does not Live Here Anymore (1974), así como las cintas nominadas A Very Long Engagement (2004), Anna and the King (1999), Contacto (1997), Maverick (1994) y Bugsy Malone (1976).

González protagonizó el Baby Driver nominado al Oscar (2017). Está por estrenar Alita: Battle Angel, Highway y The Women of Marwen.

Judd protagonizó la Serie Divergente: Allegiant (2016), Insurgent (2015) y Divergent (2014). Sus créditos cinematográficos también incluyen la ganadora del Oscar Frida (2002).

Además apareció en Dolphin Tale 2 (2014), Olympus Has Fallen (2013), Tooth Fairy (2010), Helen (2009) y De-Lovely (2004). Judd aparecerá en A Dog’s Way Home.

Kidman ganó un Oscar a la actriz en un papel principal por The Hours (2002). También recibió nominaciones para Actriz en un papel principal para Rabbit Hole (2010) y Moulin Rouge (2001).

Moreno tiene la distinción de haber ganado un Oscar, Grammy, Emmy y Tony. El Oscar que ganó fue en mejor actriz de reparto por West side story.

Nyong’o ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por 12 years a slave y recientemente apareció en Star Wars: The Last Jedi (2017) y Black Panther.