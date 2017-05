Departamento de Estado de EU promociona el libro de Ivanka Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuenta de Twitter de la Oficina de Asuntos Globales de la Mujer, dependencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, retuiteó una publicación de Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca e hija del presidente Donald Trump, en la que promociona su nuevo libro “Mujeres que trabajan” (Women who work).

El retuit causó polémica al reavivar el debate sobre conflicto de intereses de la administración Trump, y de que el propio presidente, su gobierno o su familia estén haciendo uso de recursos y cargos públicos para promocionar o favorecer intereses privados.

Poco después de que los medios estadounidenses comenzaran a reportar el hecho, la cuenta @GenderAtState borró el retuit.

La Oficina de Género del Departamento de Estado, que se encarga de fomentar la participación de las mujeres en el gobierno y la sociedad hizo eco en su cuenta de un tuit de Ivanka en el que agradecía a su hermana Tiffany y a Lara Lea, esposa de su hermano Eric, por apoyar el lanzamiento de su libro. La publicación venía acompañada de dos fotografías de ambas mujeres con la publicación en mano.

De acuerdo con expertos en ética consultados por ABC News, el retuit no rompe ninguna ley, pero podría violar normas federales contra el uso de cargos públicos para promover productos comerciales o usar recursos gubernamentales, como las cuentas de Twitter, con fines no autorizados.

En abril, Ivanka canceló una gira en la que promocionaría sus libros, según dijo, para evitar romper las reglas de ética en torno a la autopromoción. “Debido a una gran precaución y para evitar que parezca que utilizo mi puesto oficial para promover el libro, no haré una gira de promoción o apariciones en los medios de comunicación”, anunció la “Primera hija” en Facebook.

Ivanka, sin embargo, ha seguido usando su cuenta de Twitter para publicitar su libro luego de que presuntamente consultara dicha acción con la Oficina de Ética Gubernamental. Pero el consejo de dicha oficina no cubría que la cuenta @GenderAtState hiciera eco de los tuits de Ivanka.

Voice of America, un portal de noticias financiado por el gobierno federal de EU, cayó en una acción similar al publicar un artículo en su sitio web y en su cuenta de Twitter titulado, “En su nuevo libro, Ivanka Trump se pone seria acerca de las mujeres en el trabajo”.

El gobierno de Trump ya ha tenido problemas por incurrir en autopromoción inadecuada ha sido acusada de auto-promoción inadecuada.

La Oficina de Ética Gubernamental advirtió a la Casa Blanca en marzo por negarse a castigar a la asesora presidencial Kellyanne Conway luego de que promoviera la línea de ropa de Ivanka.

En abril, el Departamento de Estado tuvo que borrar una publicación en un blog que parecía promover el club privado de Mar-a-Lago de Donald Trump, en Palm Beach, Florida.

Hasta el momento el Departamento de Estado no se ha pronunciado al respecto.

Thank you to my beautiful sisters for the support of my #WomenWhoWorkBook! @TiffanyATrump @LaraLeaTrump pic.twitter.com/gkaS37fw4i

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 4 de mayo de 2017