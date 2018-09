‘Denver’ de “La casa de papel” nos habla de su nueva serie con Danna Paola

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Cómo olvidar la icónica risa de “Denver” en “La casa de papel”? Sin duda, este personaje no habría sido el mismo sin Jaime Lorente, actor que le dio un toque muy particular.

La verdad es que la carrera de este prometedor intérprete español, va cuesta arriba, pues no sólo tiene proyectos de cine, teatro, sino que está por estrenar la nueva apuesta de Netflix, la serie española Elite, en la que actúa junto con Danna Paola.

Elite es un thriller que comienza con la historia de tres jóvenes de clase baja que llegan al colegio más exclusivo del país y tienen que lidiar con diferentes problemas, entre ellos, un asesinato. A partir de aquí se desencadena un choque cultural que traerá muchos más problemas a la trama.

El personaje de Jaime se llama “Nano” y es el hermano mayor de uno de los jóvenes de clase baja. La interpretación de Jaime tendrá muchos matices, pues, a pesar de ser muy inteligente, no sabe manejar sus emociones y es muy problemático.

Sus inicios en esta profesión es una historia digna de contar, ya que la vida fue quien literal lo llamó a meterse en el mundo del entretenimiento.

“Mi carrera empezó de casualidad, yo no sabía qué era lo que quería hacer en realidad, sin embargo, en mi escuela había teatro, por lo que de la nada me invitaron a hacer la obra Los Miserables. Sin saber nada, acepté y me la pasé tan bien, que me enamoré”.

Es importante decir que su proceso no fue sencillo, pues cuando Jaime ya estaba seguro de que la actuación era realmente su pasión en la vida, se enfrentó con una carrera muy competitiva y complicada. No obstante, el papel que necesitaba para repuntar su carrera (“Denver”), se dio en el momento que se tenía de dar.

Con respecto a sus personajes, Lorente asegura que no tienen nada que ver con quien es en la vida real: “Siento que soy como un perro panzón. Soy muy tranquilo, familiar y me encanta estar en mi casa. Nada que ver con la intensidad de mis personajes, me tomo la vida con mucho más calma”.

Su propósito como actor es que el público se conecte con sus personajes. ¿Y su mayor obstáculo? Él mismo, ya que no quiere que el éxito lo afecte, desea seguir siendo el mismo de siempre.

Sin duda, Jaime Lorente es un actor que tiene toda su filosofía bien planteada y una gran carrera por delante. Incluso, varios fans de Latinoamérica y España ya no lo pierden de vista, pues se intuyen que logrará grandes cosas.