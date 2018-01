Denuncian a Profeco pérdida de equipaje en centrales

NUEVO LAREDO, TAM.- La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en esta frontera, concluyó el 2017, con un registro de 250 expedientes con quejas de los consumidores; 50 más que en el periodo del 2016.

Eduardo Anaya Hernández, encargado de la unidad de la Profeco en la ciudad dijo que los sectores con más reclamos durante el año pasado fueron las tiendas departamentales, como Coopel, Elektra, Famsa, entre otras, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y centrales de autobuses.

“Este año incrementaron las quejas, pues la gente ya está más enterada a dónde puede acudir en caso de que tengan algún problema, las tiendas departamentales son las que más quejas presentaron, ya que no querían cumplir con las garantías o no respetaban los precios, al igual que las telefonías que no respetan las promociones, las centrales de autobuses tienen quejas por pérdidas de equipajes y la CFE por montos excesivos en los recibos”, aseguró.