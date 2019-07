Denuncia IP fraude en movimientos bancarios

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Empresarios de Tamaulipas están siendo alertados de la práctica de hackeo a la banca electrónica de Bancomer, con lo cual desde el anonimato, se han hecho retiros hasta por 30 mil pesos, de lo cual se han denunciado hasta este momento a 7 casos.

“Tenemos conocimiento de que ya se han registrado este tipo de movimientos fraudulentos y que tan solo en los municipios de Matamoros y Reynosa se tienen estos siete casos en contra de igual numero de empresas”, señaló Julio Almanza Armas.

El Presidente de la Federación Estatal de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas, FECANACO, sostuvo que de éstas, cuatro empresas son del ramo del comercio, dos más del ramo de la Industria de la Transformación y entre ellas, también se cuenta a una escuela privada.

Para el líder del comercio establecido en Tamaulipas, el problema puede ser más serio y por lo pronto, se han detectado sólo estos casos en estos dos municipios del estado.

Es lo que tenemos por los casos que se nos presentan creemos que el problema puede ser más serio ya que esto es solo de lo que tenemos conocimiento”, indicó.

Ante ello, señaló que los empresarios de todos los ramos en Tamaulipas deben de estar alertas para detectar en cualquier tipo de movimientos no autorizados en la banca electrónica y reportar de inmediato este tipo de situaciones.

“Alertamos a los empresarios a que estén atentos de su banca electrónica y la app de Bancomer para no ser víctimas de hackeo, retiros o pagos no autorizados”, señaló al convocar a las autoridades a hacer las investigaciones conducentes para determinar el origen de estos movimientos no reconocidos por los empresarios.