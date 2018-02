Demócratas niegan futuro a presupuesto presentado por Trump

WASHINGTON.- Los demócratas en el Senado atacaron el presupuesto de gasto presentado por el presidente estadounidense Donald Trump como un vehículo que beneficiará a los más poderosos y dejaron en claro que la iniciativa por 4.4 billones de dólares no tiene ningún futuro de que vaya a ser adoptada.

“Este presupuesto no va a ir a ninguna parte. Todos los sabemos. Fue concebido en los laboratorios de los hermanos Koch”, dijo el senador demócrata Sheldon Whitehouse al director del presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, quien compareció ante la cámara alta para defender la política de gasto.

La propuesta presentada el lunes, se aparta de la postura tradicional de los republicanos de reducir el gasto, al incluir 117 mil millones de dólares adicionales para gasto no militar, como lo reconoció hoy Mulvaney, aunque propone a la vez recortes de fondos para una variedad de programas sociales mientras eleva el gasto de defensa.

Igualmente representaría un incremento por 984 mil millones de dólares al déficit presupuestario el próximo año y siete billones de dólares durante la próxima década, aún con los recortes que propone en programas como Medicare, y en la mayoría de las agencias de gobierno.

Mulvaney defendió igualmente las proyecciones de crecimiento de la economía para este año, después de las que presentó el año pasado junto con el primer presupuesto, no se tradujeron en realidad, como se lo hizo ver el demócrata Chris Van Hollen durante un intenso intercambio.

“Los números son sólidos. Estoy más confiado este año de que los números son sólidos”, insistió el funcionario y exlegislador republicano por Carolina del Norte.

En su turno, el senador Bernie Sanders hizo notar el impacto que los recortes tendrán en programa de educación, y dijo que “hará más difícil que las familias trabajadoras reciban el cuidado médico que necesitan de manera desesperada”.

Al igual que sus colegas, el legislador por Vermont dijo a Mulvaney que la iniciativa no será apoyado por los demócratas. “No tiene camino”, insistió.

Aunque los republicanos controlan el Senado con 51 escaños, se requieren 60 votos para aprobar el gasto de presupuesto, por lo que el mandatario y esa bancada deberán tener apoyo demócrata para aprobar una iniciativa que satisfaga ambas partes.

En su turno, el demócrata Jeff Merkley recriminó a Mulvaney que no contestara las preguntas de su bancada, y optará por las evasivas, a lo que éste se defendió, revirando que no iba a responder a preguntas tendenciosas “y que podrían no ser correctas”.